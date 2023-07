¿Infracción? Así transporta grúa a vehículos de la Policía por la vía Mamonal

“Qué tristeza ver cómo esto lo hacen las grúas en la vista de todos. Las autoridades son enfáticas al decir que un carro no puede halar a otro, porque para eso existe el sistema de grúas y sería un peligro en las carreteras. Se supone que debería un policía de tránsito inmovilizar también a los funcionarios públicos, como lo es la Policía, la cual está faltando a la ley y al código de tránsito en estos mensaje. Si se supone que ellos son el ejemplo ¿cómo pueden estar dando este mensaje visual? ”, expresó el ciudadano por medio del clip de aproximadamente dos minutos.

¿Qué dice la Policía Metropolitana?

El Universal contactó a la Policía Metropolitana de Cartagena para consultar sobre este caso, sobre el cual respondieron lo siguiente: “Estos son vehículos que ya fueron dados de baja por la Policía Nacional, es decir, que ya no son de uso institucional. La grúa que los lleva esta equipada con un brazo para halar carros y por tanto no infringe ninguna norma. Esos vehículos, como ya no son parte del equipo automotor de la Policía Nacional, están siendo trasladados por una empresa encargada para su desintegración en una máquina especial para esos trabajos”.