Informe de empalme: “A la fecha hay mesas que no han entregado la información”

Con la melodía del núcleo sinfónico El Milagro y un Auditorio totalmente lleno, se dio inicio al encuentro de socialización del balance preliminar de empalme de la Alcaldía de Cartagena convocado por el alcalde electo William Dau Chamatt, que se desarrolla en esta mañana en el centro de convenciones, luego de más de una mes de haberse iniciado el proceso.

“Desde que William Dau fue elegido como alcalde de Cartagena, se puso en marcha la ruta para el adecuado inicio de la administración, el empalme es un proceso de interés público, formal y obligatorio, a través del actual el alcalde saliente hace entrega de la administración dando cuenta el estado financiero y de desarrollo. Es un derecho cuidado conocer la situación en que se entrega, para que la ciudadanía pueda participar en la formulación de proyectos” destacó Irina Saer, coordinadora de a empalme.

Saer destacó que para realizar la tarea se confirmaron 16 comisiones interdisciplinarias correspondientes a una dependencia o unidad ejecutora y que en algunos de estas aún hay inconvenientes porque a la fecha no se les ha entregado la información requerida.

“Mucha de la información que nos entregaron no era suficiente para los fines pretendidos, por eso solicitamos información en un plazo de 5 días, nos justificaban que no se entregaba porque el alcalde aún no tenía la credencial . Durante el último mes se ha recibido información del par asignado, en algunos casos medianamente completa, en otros no relevante ni del nivel requerido e incluso hay mesas que no han entregado la información solicitada”.