Influencers hablan sobre caso de niño con deformidad, esto tendrían que pagar

‘Mary me alegra’

“Ella sale riéndose en los videos, y llorando también, muy emocionada. Nosotros no la obligamos en ningún momento. Ahora se fue para Cartagena a grabar con otros influencers y recibir más plata. ¿Porqué no menciona todas las veces que la sacamos a comer o le dimos hasta para hacerse el blower? ¿Por qué cuando le dimos las ayudas no renegó?”, expresó ‘el negro Aventura’ en su video de Facebook.

El Universal contactó a Karen Arias, quien contó que no deja de recibir mensajes por parte de los miles de seguidores que tienen estos influenciadores, y que hasta la han llamado del Bienestar Familiar de Barranquilla debido a un supuesto reporte por usar a su hijo para recibir dinero.

“Todo este problema nos está retrasando el proceso. Yo no estoy diciendo mentiras, tengo días haciendo gestiones de un lado a otro para la operación. Fui a la Casa del Niño aquí en Cartagena y ahora me mandaron para Medellín. El niño sigue mal y nadie me resuelve nada. Con el poder que tienen estos influenciadores el temor que tengo ahora es que nadie quiera ayudarme. Ellos dijeron hace rato que yo tenía un patrocinio en Dubai para lavarse las manos, y es completamente falso, porque de ser cierto yo no estaría aquí en Cartagena”, contó.