Incultura ciudadana es la causa de accidentes con Transcaribe

Los accidentes que han ocurrido recientemente en Cartagena con los vehículos de la empresa Transcaribe, son un reflejo del poco respeto que el cartagenero siente por los demás y por sí mismo.

Esta afirmación la expresó Bernardo Romero Parra, coordinador del Programa de Convivencia Ciudadana de la Secretaría del Interior del Distrito.

Según él, esos accidentes confirman las respuestas que dieron las personas que fueron encuestadas por Cartagena Cómo Vamos, y se autocalificaron muy mal respecto al derecho a la vida.

“Tomando en cuenta eso --acotó Romero Parra--, si una persona no respeta su vida, mucho menos va a respetar a los demás; y si esa persona no se cuida, no toma las medidas necesarias para salvaguardar su vida, seguirán ocurriendo los percances que hasta ahora hemos visto”.

De acuerdo con el funcionario, es una preocupación para el Distrito el que los cartageneros no haya aprendido a respetar las señales de tránsito, “por lo tanto, se tienen que realizar con más fortaleza las campañas de educación a la ciudadanía; y debe aplicarse la autoridad con más rigor, con el fin de que los peatones puedan movilizarse sin ponerse en riesgo”.

Igualmente, dijo no descartar que los inicios de la convivencia ciudadana deben darse al interior de los hogares, pasando por los planteles educativos y fortaleciéndose con las inversión de recursos que toda la administración distrital aplique para el cuidado a la vida, el respeto inter personal, al medioambiente y a los espacios públicos.

“Cuando en las familias se inculca el respeto a la vida y al prójimo --señaló--, eso logrará una sociedad que se desenvuelva con mayor armonía, que es, a fin de cuentas, la buena convivencia. Si en la familia se crean unas reglas, pero nadie las cumple entonces levantaremos ciudadanos convencidos de que pueden hacer lo que les dé la gana con lo que es de todos”.

Destacó, en cuanto al uso del servicio integrado de transporte Transcaribe, que Cartagena, según él, es la única ciudad donde los pasajeros esperan el bus en las estaciones. “Aquí no se ve lo que en otras ciudades donde opera ese tipo de transporte: gente colándose para no pagar el servicio. Pero nuestra mayor debilidad está en que aún no nos acostumbramos a respetar el solubús del Transcaribe, no usamos bien las cebras, nos volamos los semáforos y damos poco valor a las demás señalizaciones”, enfatizó.