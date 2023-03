Incertidumbre por futuro de mesas de diálogo entre mototaxistas y Alcaldía

“Vemos con asombro cómo se levantó la medida. Ya los índices no interesan, no importan. Ya nosotros no somos los del caos ni del desorden. No somos los de mayor índice de accidentalidad... Ahora somos importantes”, dijo Elvis Padilla, líder de motociclistas.

Aseguró que el gremio no es enemigo de la ciudad sino que son una solución a un sistema de transporte que presenta falencias. “Somos la alternativa a un sistema malo e ineficiente que tiene Cartagena. Somos una alternativa viable en empleabilidad, movilidad y dinamizamos la economía”, enfatizó.

¿Habrá nueva reunión?

Antes que se levantara la medida del ‘Lunes Sin Moto’, la Alcaldía se iba a reunir la semana pasada con el gremio de mototrabajadores; sin embargo, esta fue suspendida porque se tomarían decisiones importantes relacionadas a la movilidad de Cartagena por los inconvenientes que están teniendo miles de habitantes de la ciudad por la modificación de rutas de Transcaribe y el recaudo manual de los pasajes.