Incertidumbre entre habitantes de Bayunca por trabajos a Ruta 90

Finalmente, el líder advirtió que no permitirán que se les entregue una obra que no cumpla con los parámetros que se establecieron desde el inicio de la misma. “Esperamos que nos entreguen un trabajo a la perfección. Esperemos que no sea un reparcheo, que no sean trabajos como los que se vienen haciendo en la administración de William Dau en Cartagena. Que se haga un trabajo bien hecho”.