Incertidumbre en Lo Amador por clínica para pacientes COVID

Los peros de los moradores

El abogado Danilo Contreras, quien reside a pocas casas de esa transitada esquina, es uno de los opositores a la pronta habilitación de la clínica, ya que, según él, aún no están dadas todas las garantías para que el servicio se brinde sin poner en riesgo a quienes viven en sus alrededores.

“Tenemos serias dudas con esa edificación porque está al lado de un caño donde desembocan aguas residuales y llegan muchas basuras, es una fuente de vectores, ratas, cucarachas y demás. Además, hay muchos habitantes de calle que merodean el lugar y duermen por ahí cerca. Por otro lado, el edificio no tiene un elevador, no sabemos si tendrán reservas de agua con las características requeridas, esa construcción no fue hecha para funcionar como clínica sino para servicios comerciales. Al lado hay unos talleres automotrices y los mecánicos que allí trabajan serán los primeros expuestos porque estarán muy cerca del personal médico o de los familiares de los pacientes, en definitiva es un riesgo y una carga que la comunidad no está en obligación de soportar”, manifestó el morador.

Según lo anunciado por el Dadis, a la clínica le hacen falta unos últimos detalles para su puesta en funcionamiento, lo cual se podrá dar en los próximos días.

La clínica contará con:

76 cubículos de hospitalización para adultos de baja complejidad.

17 cubículos de hospitalización para adultos de alta complejidad.