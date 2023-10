Incendio en discoteca: “¿Por qué no me sorprende que el dueño sea colombiano?”

“¿Por qué no me sorprende que sea un empresario colombiano el dueño de la discoteca que se quemó en Murcia porque le dieron permiso para un establecimiento y abrió dos? ¡Tenemos que cambiar, compatriotas! Romper las reglas no nos hace más inteligentes sino unos irresponsables avivatos”. Lea: “Vamos a morir”: audios de jóvenes en incendio de discoteca en Murcia

Así se refirió la secretaria del Interior, Ana María González-Forero a la tragedia que invade a decenas de familias en España, tras el incendio de una discoteca en Murcia. La funcionaria lamentó la situación presentada e invitó a la ciudadanía a cumplir las reglas para evitar este tipo de hechos que enlutan un país.