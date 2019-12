“Nos robaron más de $6 millones”: afectados en incendio en Bazurto

Repudio. Esa la sensación que hay en la ciudadanía cartagenera luego de ver cómo unos inescrupulosos se aprovecharon del desespero y aturdimiento de varios comerciantes del Mercado de Bazurto para robarlos de forma inmisericorde.

Sucedió el sábado a la 1:30 de la tarde cuando, de manera repentina, un transformador en un poste se explotó y generó un pequeño incendio que por fortuna no pasó a mayores. Las llamas alcanzaron a llegar a los techos de zinc de varios locales de venta de ropa, ubicados sobre un costado de la avenida Pedro de Heredia. (Lea: Mayoristas del pescado en Bazurto denuncian fleteos).

El rechazo es porque muchas personas, en vez de ayudar a los humildes vendedores, lo que hicieron fue correr desde todas las direcciones hacia ellos para hurtarles la mercancía que tenían exhibida.

Los delincuentes, disfrazados de mototaxistas, clientes y transeúntes, se aprovecharon del incidente para llevarse ropa, calzado, gorras y demás. Incluso, algunos se tornaron violentos y agredieron a quienes defendían sus negocios.

En total, fueron cuatro locales comerciales perjudicados.

No los dejaron guardar

El señor Jairo Osorio fue el más afectado con el robo, pues en un lapso de 10 minutos la turba se le llevó la mayoría de los artículos. Según él, sus pérdidas ascienden a $3 millones. “Todo fue porque ese transformador se quemó y empezó a botar candela. Las llamas se nos metieron a los techos pero no alcanzaron a bajar. Aquí en ningún momento hubo fuego al interior de los negocios, la ropa nunca se quemó, no había razón para que la gente viniera a robarnos de esa forma. Cuando vimos que corrían para acá pensamos que era para ayudar, pero saquearon todo”, lamentó Jairo, agregando que la ropa que le robaron había sido comprada el día anterior. “Se me llevaron como tres docenas de pantalonetas, cinco docenas de suéteres, más de 15 pantalones, sudaderas, buzos, de todo”, añadió el comerciante, quien había prestado la plata para comprar esa mercancía. Ahora deberá buscar para pagar la deuda anterior y la que adquirió después del incendio para surtir nuevamente el negocio.