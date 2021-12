A las 7 de la mañana del miércoles el crucero Seven Seas Mariner arribó al puerto de Cartagena después de haber notificado que dentro de la nave había seis tripulantes y un pasajero con COVID. La información fue confirmada la noche anterior por Johana Bueno, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis). Los contagiados estaban vacunados. (Lea: “No podemos permitir que se dispare el ómicron en Cartagena”: Dau)

“Una vez llegó el barco, tal y como lo habíamos anunciado, se hizo una evaluación del riesgo epidemiológico, y se tomó la decisión de no dejar bajar a pasajeros y tripulantes. Así mismo, se evaluaron las condiciones clínicas de los contagiados, y la evaluación del cumplimento de los protocolos de bioseguridad”, añadió Bueno.

“Esa vaina se propaga demasiado”

Para el alcalde William Dau esta determinación se realizó para impedir que el ómicron se expanda en la ciudad. “Hay siete contagiados. Si tuviésemos certeza de que ningún pasajero tiene ómicron podríamos exigir la prueba PCR negativa o el esquema de vacunación completo pero no podemos pelear con el ómicron. Esa vaina se propaga demasiado y no vamos a correr riesgos. No vamos a pendejear”, señaló.