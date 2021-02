Plantón multitudinario

Se pronuncia el ICBF

Tras la manifestaciones, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar emitió un amplio pronunciamiento ayer, en el que resolvió las dudas respecto a Betto y el proceso de contratación.

“Betto es una herramienta tecnológica creada por el ICBF para garantizar la transparencia, objetividad y excelencia en la contratación de los servicios de primera infancia, con la cual se impide que dichos servicios para las niñas y los niños menores de cinco años dependan de intereses particulares. Se evaluó y eligió a los mejores operadores previamente habilitados en el Banco de Oferentes de primera infancia, para la prestación del servicio de educación inicial de calidad en los 1.103 municipios del país, lo cual, hay que aclarar, incluye no solo educación sino nutrición. Durante el proceso se abrió un espacio para que los oferentes presentarán subsanaciones frente a las propuestas e inscripciones realizadas por ellos mismos en sus manifestaciones de interés, así como, para que una vez se conociera la selección de los operadores pudieran presentar observaciones frente a la selección”, precisa la entidad.

El ICBF añadió que con Betto se corrige no solo la concentración de la contratación en los territorios por parte de los operadores con mayor poder financiero y operativo, sino que se garantiza que los oferentes puedan competir en igualdad de condiciones. Para ello, se establecieron rangos que van desde el 1 (menor capacidad operativa y financiera de los oferentes) hasta el rango 5 (mayor capacidad operativa y financiera).

“Si un operador de determinado rango no cumple con alguno de los criterios evaluados por Betto, de manera automática solo se habilitan a los oferentes del siguiente rango, caso contrario a lo ocurrido con la Unión Temporal conformada por las Fundaciones Hogar Juvenil y Perseverar, clasificada en el rango 5 pero que presentó invitaciones para el rango 3”, dijo refiriéndose a las fundaciones que se manifestaron el martes desde el barrio San Pedro Mártir.

Betto seleccionó a los operadores más idóneos para prestar el servicio a la primera infancia, teniendo en cuenta criterios como experiencia en territorio, calidad basada en la buena calificación por la prestación del servicio y en caso de tener algún tipo de sanción su puntaje se disminuiría.

El instituto fue tajante al decir que no es posible contratar a entidades que no hayan sido seleccionadas, y aclaró que ese proceso no es de contratación directa. “Al ICBF no le interesa la entidad con la que se realice la contratación, la prioridad es garantizar la prestación de los servicios a los niños y niñas de cero a cinco años”, argumentó.

Finalmente, el Bienestar Familiar señaló que Betto seguirá funcionando dado que facilita los procesos de invitación, evaluación y selección de los operadores habilitados en el Banco Nacional de Oferentes de Primera Infancia para los servicios de educación inicial, en el marco de la atención a la primera infancia con transparencia y objetividad.