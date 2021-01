A los ya conocidos problemas de inseguridad para los conductores que transitan por la vía Perimetral, se suma ahora un atentando contra el patrimonio más importante que tiene la zona: las instituciones educativas.

Allí, el pasado domingo 3 de enero, se registró un insólito y repudiable hurto a la Institución Educativa Jorge Artel, la cual fue desvalijada casi en su totalidad.

La rectora Luz Stela Garzón sostuvo que, aunque no tiene cifras exactas, las pérdidas son millonarias, pues los delincuentes se llevaron 21 computadores de escritorio, más de 120 sillas plásticas, dos congeladores, dos nevera, un par de estufas que se usan para preparar los alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE), un video beam y todo el cableado eléctrico. Y no contentos con eso, también se robaron hasta los extintores. No dejaron ningún objeto de valor.

(Lea: Colegios oficiales siguen sin vigilancia, ¿qué pasa?).

“Aún no hemos hecho el inventario completo, no tenemos exactitud, pero más o menos eso fue lo que se llevaron de la institución. Afectaron la sala de informática, la biblioteca y la sala de profesores. De esos 21 computadores, 15 estaban en perfecto estado y los otros seis tenían fallas”, explicó la funcionaria.

El robo enciende las alarmas en Cartagena, pues desde el 31 de diciembre se venció el contrato de vigilancia de los más de 191 colegios oficiales de la ciudad, incluyendo los que tienen varias sedes.