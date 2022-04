Habla el consorcio

Respecto al porqué no se han tomado las medidas para el arreglo de la carretera, el Consorcio Vial Isla Barú, responsable del tramo afectado, respondió que el Distrito no habría cumplido con su parte tras lo pactado en el contrato para las obras.

Por este motivo, enviaron un derecho de petición a Valorización Distrital con el fin de que la administración se pronuncie sobre los pagos necesarios para terminar las partes inconclusas de la vía. “Le envié un derecho de petición a la doctora María Isabel Lugo, directora de Valorización, para saber qué está pasando con el pago para que así nosotros podamos terminar la vía de Playetas. El Distrito solo debe conseguir los recursos para terminar el tramo inconcluso, y construir el tramo 1 y el 3 de Barú”, indicó Efraín Amín, representante del Consorcio Vial Isla Barú.

Y anotó: “Muchos propietarios del sector se quejan porque han pagado la contribución total que les tocaba, pero aún no hay resultados y la vía sigue llena de huecos. No hemos podido solucionar porque el Distrito no ha hecho su parte”.

El Universal consultó a Valorización Distrital sobre esta situación y al respecto indicaron que cuando tuvieran una respuesta la harían saber.