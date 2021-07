En medio de la pandemia, Ingar García se gastaba a diario entre 12 o 14 mil pesos recargando internet a su celular para que sus 3 hijos pudieran realizar sus actividades académicas. Ella es modista y con la ayuda de su hijo mayor, quien tiene una tienda, lograban tener siempre la plata para recargar, sin embargo, esas gigas a veces se les acababan tan rápido que debían volver a hacer una nueva recarga.

“A diario teníamos que recargar para que ellos pudieran hacer sus actividades, pero a veces quedaba difícil, porque no alcanzaban las gigas o no teníamos el dinero, por eso cuando vinieron de la alcaldía preguntando quién quería tener internet fijo en su casa yo me postulé”, comenta.

Lo mismo ocurría en casa de Catalina Sarabia, quien tiene dos niñas, una en la universidad y otra en once grado, y semanalmente se estaba gastando hasta 100 mil pesos en recargas.

“Nosotros siempre teníamos que buscar plata para que recargaran el celular y poder tener internet para sus actividades. Por eso, cuando salí favorecida con el internet fijo en nuestra casa me emocioné. Ha cambiado mi vida”, dijo. Lea aquí: Más de 500 hogares en Arroyohondo, Bolívar, tendrán conectividad

Estas dos mujeres, hacen parte de dos de las más de 100 familias que hasta ahora han sido beneficiadas por el programa Hogares Conectados, del Gobierno nacional, a través del Ministerio de las TIC, en el municipio de Arroyohondo, Bolívar, donde ayer estuvo el presidente de la República, Iván Duque, promulgando los beneficios que esta conectividad trae, gracias a que sancionó la Ley de Internet como servicio público esencial y universal.

Gracias a este programa, Ingar y Catalina, pagan mensualmente 10 mil y 8 mil pesos respectivamente, por tener conexión ilimitada en sus residencias.

“Hacen 5 meses tengo este servicio de internet, gracias a ese beneficio de la alcaldía. Cuento con 5 gigas de internet y pago 8.900 pesos, algo económico y muy valioso para que mis hijas hagan sus tareas y yo pueda conectarme con mis familiares que viven fuera”, comenta Catalina.

Por su parte, el presidente de la República, en medio del evento, comentó: “Lo dijimos cuando llegamos a la Presidencia: vamos a dejar a Colombia con el 70% de la población con internet de alta velocidad. Lo estamos cumpliendo, lo vamos a cumplir y Bolívar será uno de los departamentos que más rápido tendrá conectividad para todos; ese es mi compromiso con ustedes”.