¿Por qué una encuesta virtual?

Año a año los programas Cómo Vamos presentan la Encuesta de Percepción Ciudadana, que consulta de forma presencial sobre la satisfacción con temas como: optimismo, educación, salud, servicios públicos, seguridad, movilidad, gestión pública, entre otros.

Sin embargo, en respuesta a la llegada del coronavirus, que afectó las operaciones estadísticas presenciales en el país, surge la encuesta virtual #miVozmiCiudad, un ejercicio innovador que hace uso de las tecnologías y las redes sociales para seguir midiendo la opinión ciudadana de forma constante.

Este ejercicio no reemplaza a la tradicional Encuesta de Percepción Ciudadana, y sus resultados no son comparables puesto que su diseño muestral difiere; no obstante, parten de un punto en común a través de la evaluación de información de percepción y calidad de vida, por lo que son ejercicios complementarios.