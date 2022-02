Cartagena despierta con una nueva jornada de protestas. Mototaxistas de la ciudad anunciaron una movilización para este lunes 28 de febrero en rechazo al Decreto 0279 de 2022, que adoptó nuevas medidas para la circulación de motos.

Desde hace varias semanas, el gremio venía adelantando conversaciones con la Alcaldía Distrital con el fin de que se expidiera un decreto con menos restricciones para estos vehículos, pero si bien se logró el cambio del pico y placa a dos dígitos (antes era por números pares e impares), la restricción de parrillero por la avenida Pedro de Heredia no agradó a los trabajadores.

Lea aquí: Prohibida circulación de motos con parrilleros en la Pedro de Heredia

“El alcalde hizo un llamado al desorden, porque provocó una cosa inaudita y es decirle a la gente que no circule por la Pedro de Heredia, es decir, que no salgan. Respetamos lo del alcalde, pero no lo apoyamos. William Dau, alcalde de Cartagena, y Janer Galván, director del DATT, han provocado esta protesta”, afirmó Alaín Ramírez, uno de los líderes del gremio.

Ramírez informó que la protesta se concentrará desde las 5 de la mañana en el Patio Portal de Transcaribe, de donde partirán los mototaxistas en “plan tortuga” por toda la avenida Pedro de Heredia hasta el Centro. Su propósito es que la administración revierta esta medida.

William Dau, alcalde de Cartagena, calificó la protesta como una “grave amenaza” para Cartagena e indicó que ayer se reunió con diferentes autoridades, entidades y organismos para garantizar la seguridad en la ciudad.

“Esperamos que todo termine bien, sin actos de violencia y sin ningún tipo de desmanes”, dijo Dau.