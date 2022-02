En diálogo con El Universal, Fidian García, el “Capitán No Más” y representante del Comité Antipeajes, sostuvo que es inaceptable que el mandatario de los cartageneros pretenda dejar unos peajes para financiar el mantenimiento del Corredor de Carga y para subvencionar parcialmente la operación de Transcaribe.

El Sindicato de Conductores de Taxis de Cartagena señaló que no se necesitan peajes para mantener las vías, ya que solo los taxis pagan un impuesto de rodamiento para inversión y mantenimiento de la malla vial.

“Nosotros tenemos tres pesitos no más. La gente habla que dos billones de presupuesto al año, pero la gran mayoría ya viene destinado por el Gobierno central para educación, seguridad, salud y demás. Nosotros solo podemos disponer de los recursos de libre destinación y eso apenas es medio billón de pesos y con eso tenemos que hacer muchas cosas, por eso no podemos mantener el corredor. Esa plata hay que sacarla de cualquier otro sitio”, reveló el burgomaestre.

El alcalde afirmó que lo que tiene claro es que la ciudadanía no debe pagar por ello. “Yo desde mi campaña dije que no se podían tener esos peajes internos en la ciudad y que la ciudadanía pague por ellos. El peaje de Manga ni Ceballos se van a poner para que lo pague un particular, pero sí hay que poner algo para la Sociedad Portuaria, que son los principales usuarios y beneficiarios de esta vía”, comentó.