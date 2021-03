Hoy se cumplen 21 días desde que Armando Cabrera, internista del Hospital Universitario del Caribe (HUC), recibió la primera dosis de la vacuna anti COVID-19, así que está citado para la segunda dosis, y con esto completar su proceso de inmunización.

Hace unos días el médico que le dijo a El Universal que esperaba con ansias la segunda dosis de la vacuna, “con esta podemos lograr el 96 – 98% de cobertura efectiva de la vacuna contra una eventual infección, ya que es una protección prácticamente total contra el COVID-19. Estoy esperando con ansias la segunda dosis, que me corresponde el 11 de marzo”.

Lo mismo opinó María Alejandra Arévalo Castillo, enfermera de apoyo administrativo del 6 piso del área no COVID y del décimo piso área COVID en el HUC.

“Con la vacunación me he sentido bien, no he tenido ningún efecto adverso, solo dolor leve en el brazo izquierdo, algo propio de un proceso de vacunación, que no tiene que ver con el biológico. Ahora estoy a la espera de la segunda dosis, que me la deben aplicar el próximo jueves, para poder estar totalmente inmunizada”, comentó.