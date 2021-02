vb5au1/?pub=bedx" frameborder="0" allowfullscreen>

El nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia determina las infracciones que afectan la seguridad y bienes con respecto a la prestación de los servicios públicos, que dan lugar a la aplicación de multas que oscilan entre, $393.440 (16 smdlv) y $786.880 (32 smdlv), a quien incurra en uno o más de tales comportamientos.

“Eso es mentira”

El Universal se comunicó con Adriana Fernández, propietaria del restaurante Mar Adentro, quién explicó que el Restaurante y el hotel funcionan de forma independiente y aseguró que no estaban haciendo nada ilegal.

“Que yo sepa no es ilegal. Yo no tenía servicio porque la empresa nunca me lo había proveído, ni me lo había instalado. Yo compraba el agua por aparte a personas que tienen carro tanques o prestan el servicio particular”, explicó la propietaria, quien aseguró que las acusaciones de Acuacar son falsas.

Aguas de Cartagena hace un llamado a la ciudadanía, para que denuncien las conexiones irregulares en las tuberías de acueducto y alcantarillado a través de sus redes sociales o la línea 116 mediante telefonía fija o al 035 6943337 vía celular.