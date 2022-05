May 09 - 11:00

El joven, de 23 años, recalcó que la lucha no es solo de él, “sino de las otras personas que han sufrido racismo en Cartagena; y no solo en el hotel Cartagena Plaza, sino en los hoteles de esta zona, que tienen protocolos racistas y rechazos hacia los nativos cartageneros”, destacó.

“Si se niegan las oportunidades de empleo por cómo nos vemos estamos mal. Yo invito al hotel a que modifique sus protocolos y que no solo hagan unas disculpas públicas y traigan a muchas personas con el cabello afro para decir que son inclusivos”.

Dos meses atrás

Víctor de Jesús es un cantante y actor cartagenero que, según cuenta, sufrió de racismo y discriminación en medio de una entrevista laboral en el hotel, a mediados de marzo de este año. Le interesa: “Tienes que quitarte eso”: hotel que no contrató a cartagenero por pelo afro

“La gerente de recursos humanos me dijo ‘espero que en el Sena te hayan enseñado a cumplir normas, porque tienes que quitarse eso’, y me señaló hacia la cabeza. Yo quedé como que... ¿Eso qué? Y me dijo ella, de manera despectiva, ‘eso, el pelo’”, relató Víctor en aquel momento.