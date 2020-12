Los servicios de salud en el hospital de El Pozón no se brindan en óptimas condiciones, ya que los alrededores del lugar están llenos de maleza, basuras y otras situaciones adversas que entorpecen la atención al usuario. Así lo consideran los cerca de 15 mil pacientes que en promedio acuden al sitio mensualmente.

Los laterales del hospital, y principalmente la parte trasera y el techo están cubiertos por grandes cantidades de monte que no solo afean el entorno sino que propician la proliferación de mosquitos.

El señor Filadelfo Montero, vicepresidente de la Asociación de Usuarios del Hospital de El Pozón, explica que las autoridades llevan mucho tiempo conociendo esta situación y aún así no han realizado una intervención para eliminar tantos perjuicios.

“Es un descuido total, lamentablemente este hospital no tiene dolientes y ya son muchos años en malas condiciones. No solo no ha sido terminado sino que además está dejado a su suerte, abandonado. Está tapado de maleza. Al frente había un jardín bonito que lo dejaron perder, las maticas están grandes y feas, no hay quien haga mantenimiento. La terraza está llena de monte. En los laterales también hay maleza y lo peor es la parte trasera donde están los consultorios porque allí el monte es más grande y está regado hasta por el techo. Da vergüenza que a los pacientes de medicina general los atiendan cerca de tanto monte. Aparte la mosquitera es insoportable, hay mosquitos por todos lados”, señaló Filadelfo.

Cabe recordar que durante varios años, la atención se brindó en unos contenedores en la terraza del hospital, pero tras una lucha incesante de la comunidad estos fueron desocupados y se habilitaron unos consultorios internos. Lamentablemente los contenedores siguen en el mismo sitio, abandonados y deteriorándose.

“Son muchas las falencias de este hospital, muchas. La atención debería brindarse en mejores condiciones y ya tenemos muchos años esperando que lo reconstruyan, pero a la fecha sigue siendo un elefante blanco, El Pozón tiene más de 100 mil habitantes, a todos nos prometieron que iban a terminar el hospital y todavía sigue a medias”, finalizó Montero.