Hombre se encadenó a EPS para exigir cirugía

Desesperado y agobiado por los quebrantos de salud, Blas Guerrero López amaneció encadenado en la mañana de este lunes en las instalaciones de la Saludvida EPS, en el barrio España, para exigir una cirugía ocular.

El paciente de 62 años denuncia negligencia administrativa por parte de la entidad que desde el pasado mes de mayo lo tiene en espera del procedimiento médico que necesita su visión.

“Me tienen en espera desde hace meses y ya perdí la visión del ojo derecho. En mayo me aprobaron el visto bueno para la cirugía después de que me vio el anestesiólogo pero me dijeron que a nivel de Bolívar esta EPS se había quedado sin presupuesto”, contó Blas Guerrero.

El hombre acompañó su protesta con varios carteles en los que se leen mensajes como “estoy en peligro”, “exigimos atención inmediata”, “tres años de lucha por mi atención visual”.