En los últimos años se ha hablado mucho de una supuesta intención del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de privatizar los hogares infantiles, pasando así la operación de estos centros de primera infancia a otras entidades u organizaciones. Por eso los trabajadores sienten que los están alejando de estos lugares donde por años han realizado sus labores y del cariño de los más pequeños de las familias.

Alegan que esta afirmación, al parecer, se estaría cumpliendo este año. Directivos, maestros y miembros de las asociaciones de padres de familia, quienes son los encargados de manejar estos centros infantiles, no están de acuerdo con la selección que se realizó, por lo que piden una justificación.

“Bienestar Familiar expidió una plataforma llamada BETTO, que supuestamente tiene inteligencia artificial; es un software y a través de esta se han encargado de seleccionar a los operadores del programa de primera infancia. A nosotros con tantos años al servicio de la comunidad nos excluyeron, nos dejaron por fuera y le asignaron el contrato a un operador que no es del territorio, no tiene la experiencia de nosotros, que tenemos 49 años y no se nos ha dado ningún tipo de explicación del porqué el hogar infantil no fue seleccionado, si nosotros venimos sin sanciones, sin requerimientos, no tenemos ningún tipo de demanda, nada”, dice Magola Gueto Hernández, del Hogar Infantil Comunitario Lomas del Rosario, que está en el barrio Lo Amador.

Con este son más de 30 hogares infantiles de la ciudad que esperan una respuesta de parte del ICBF, pues consideran que el proceso de selección “no se realizó de manera transparente”. Por esto han realizado protestas pacíficas. La noche del lunes hicieron una “velatón” en el hogar infantil en Lo Amador y para este viernes planean realizar una movilización desde María Auxiliadora hasta el Centro, exigiendo el derecho al trabajo y a la educación de los niños.