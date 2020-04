Hogar geriátrico ‘Atardecer Dorado’ espera atención del Distrito

“Yo estoy preocupado por la situación, porque no hay cómo alimentarnos, quiero que les paguen a estas personas para que puedan seguir atendiéndonos y no nos dejen nuevamente solos”, dice José, quien nació en Zambrano, Bolívar, y tiene 5 hijos, pero según comentó “todos viven lejos”.

Así como José, en este lugar hay otros 34 señores de la tercera edad en las mismas condiciones, y quienes ahora, según comentaron, se sienten nuevamente abandonados, puesto que en este hogar de paso el personal que labora no ha recibido un sueldo desde hace 5 meses y no hay dinero ni para hacer un mercado, por lo que han conseguido alimentos gracias a donaciones que los vecinos les han dado y hace una semana el gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, les llevó un gran mercado.

¿Cuál es la situación?

Marla Acevedo, coordinadora del hogar geriátrico, indicó que “el año pasado, el señor Armando Córdoba vino con los 35 ancianos en estado de indigencia y abandono para que fueran atendidos de una forma integral y así ha sido, sin embargo, a la fecha no hemos recibido algunos pagos del año pasado y ya nos dijeron que para este año no nos darán convenio, pero no podemos seguir así sin recibir el sueldo de 5 meses de servicio”.