A finales de noviembre de 2020, la familia Asad presentó síntomas de COVID, aunque León fue asintomático. De hecho el COVID a ella le dio más fuerte. Sara dice que tuvo malestares extraños, algo así como una gripe bastante fuerte, pero como no era grave, no pensaron que pudiera ser coronavirus.

Sara Cohen de Asad* es de las esposas que aseguran que los años no acaban el amor, sino que lo fortalecen. En su esposo, León Asad Palacios*, un importante empresario e ingeniero de Cartagena de 59 años, encontró no solo a su mejor amigo, sino a un compañero con quien compartir su vida y formar una familia.

A León le realizaron un traqueotomía, Cohen dijo que no tuvo miedo de esa intervención, que ella tenía fe en que él iba a recuperarse y de hecho tras tres días de la intervención, Asad presentó una mejoría tan significativa que le retiraron el tubo pero fue necesario volver a colocar la máscara de ventilación para ayudar a sus pulmones hasta que pudieran trabajar al 100% por sí mismos. Esto fue lo que según Sara, llevó a su esposo a la muerte. “La máscara le tapaba toda la cara, el no poder ver a su familia, el sonido de las máquinas, el ambiente de hospital... Eso fue lo que poco a poco llevó a mi esposo al desenlace que tuvo”, explicó Cohen.

“La respuesta que siempre recibimos por parte del personal médico era que mi esposo estaba estable. Hubo un punto en que tuvieron que ponerle una máscara de ventilación no mecánica y yo siento que ese fue el gran problema, que él era un poco claustrofóbico y la máscara le generaba estrés y siento que eso fue lo que él no soportó”, dijo la esposa de Asad.

Paloma se aisló, pero eso no fue suficiente para que su padre no se contagiara. Y mientras ella solo no percibía el sabor de las cosas y su olor, su papá empezó a tener fiebre y dolor de barriga que supusieron era producto de alguna comida. Cuando Paloma estaba superando el virus, que “no le pegó tan fuerte”, Nicolás empezó con los síntomas. Estuvo hospitalizado durante una semana, en la que ella iba a visitarlo y sentía que estaba mejorando. Pero la mañana del 2 de diciembre la llamaron de la clínica para decirle que su papá había tenido un ataque cardiorrespiratorio y había fallecido.

Llegó la hora y Jhonny no llamaba. Glenda le devolvió la llamada pero no respondían, así que llamó a su madre y a su hijo para que fueran a ver al papá y saber qué había pasado, pero cuando el menor llegó le dijeron que a su papá lo habían trasladado a la Clínica General del Caribe: al parecer era positivo para coronavirus.

Jhonny Kalach tenía 45 años, dos hijos, uno de ellos con diabetes y otra con condición de discapacidad. Según su esposa, Glenda Murcia: “Jhonny nunca había estado hospitalizado desde que estamos juntos”. El 15 de mayo, cuando la pandemia estaba en su furor y hablar de COVID-19 generaba teror, Kalach se empezó a sentir resfriado. Él no había salido, su esposa estaba en Panamá trabajando y quedó retenida en el país debido a la pandemia, así que le dijo a su suegra, quien vive en el piso de abajo: “ Ya vengo, dejo a los pelaos dormidos, voy para la clínica que me siento como mal”.

“No me lo esperaba, fue repentino, yo estaba segura de que él se iba a mejorar. Pude hablar con él incluso y todo lo que decía era coherente. Cuando me dieron la noticia yo no lo podía creer. Parece mentira todavía. Lo más duro fue recibir la cenizas, casi una semana después y no poder despedirlo con toda la familia. No pude recibir ni siquiera un abrazo en ese momento”.

No hay distinción, no hay un lugar, ni se puede prever dónde está el virus. En palabras de Sara Cohen, el COVID-19 “es una ruleta”. Para Glenda Murcia la enfermedad no tiene sentido y para Paloma Osorio es decir adiós sin recibir un abrazo. No importa si son 1000 o si son 5, o si es solo una persona, cada fallecido es una historia, es una familia y aunque estamos aprendiendo a vivir con el virus, cuidarse no es opción sino obligación, y solo si lo hacemos todos conseguiremos mitigar el golpe de una enfermedad que no solo ataca al cuerpo, sino a la mente, a las emociones y a la normalidad.

La cotidianidad es diferente y lo que antes era normal, hoy no es más que un recuerdo, una sombra de lo que fuimos y lo que queremos volver a ser.

*Por petición de los entrevistados algunos nombres fueron cambiados con la finalidad de salvaguardar su identidad.