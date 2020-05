Historias detrás de COVID-19, ¿qué está pasando?

¿Qué está pasando en las clínicas?, ¿por qué casi a todos los pacientes que ingresan por otra enfermedad los tratan como infectados?, ¿por qué se demoran en dar el certificado de que la persona salió negativo o positivo en la prueba de COVID-19?, ¿dónde están las autoridades?, son algunas de las preguntas que los cartageneros se han estado realizando en las últimas semanas, después de ver cómo ha crecido el número de denuncias de familiares, quienes aseguran que a sus seres queridos los mata la negligencia médica y después quieren, supuestamente, hacerlos pasar como fallecidos de este virus que ha cambiado la forma de vida de todos.

1. “No me querían dar el cuerpo”

Esperanza* llevó a su madre a la Clínica El Bosque el 12 de mayo por una infección urinaria y sangrado. Ella asegura que desde el primer momento los médicos comenzaron a tratarla como paciente sospechosa de COVID-19, puesto que la señora, de 84 años, tenía la presión alta y, según, al ver a todos los médicos sobre ella comenzó a ahogarse.

“En ese momento me dijeron que a mi mamá se la iban a llevar a hacerle la prueba, pues era sospechosa de coronavirus, pero yo les insistía que ella no tenía ninguno de esos síntomas y que solo la había llevado por la infección y el sangrado que estaba presentando en la orina”, explicó Esperanza.

A su madre, según cuenta, le tomaron la temperatura y le hicieron los exámenes de rutina, donde todo le salió bien, excepto en la orina, donde se confirmó que efectivamente tenía una infección, por lo que le dijeron a Esperanza que le harían una ecografía vaginal para ver qué ocurría y el motivo del sangrado, sin embargo, señala que a su madre se la llevaron a otra habitación donde están los pacientes sospechosos de COVID-19 y no la volvió a ver más, así que no sabe si le hicieron o no el tratamiento para curarle la infección. “Cada vez que iba me decían que estaba bien, que la estaban atendiendo, le llevaba ropa limpia y a veces no me daban la ropa sucia y siempre decían que tenía el virus, cuando no habían dado la respuesta de los exámenes, todavía es la hora y no me los han entregado”, aseguró.

Los días pasaban y esta mujer no tenía razón alguna sobre su madre, solo hasta el 18 de mayo, cuando le dijeron que había fallecido y que debía ser cremada por ser paciente COVID-19.

“Yo de inmediato comencé a pelear y les dije que el cuerpo de mi mamá no iba a salir de la clínica hasta que yo no la viera para saber si era o no ella en verdad, además les pedía que me dieran los resultados de la prueba, pero no lo hacían, solo me dieron la epicrisis, donde pusieron cosas que no eran y el acta de defunción. Pero me exigían que debía cremarla, lo mismo decían los de la funeraria, pero yo insistía en que no”, explicó.

Fue así que desde ese día emprendió una lucha contra la clínica y la funeraria, que aseguraban que por ser sospechosa debían hacer la cremación, sin embargo Esperanza se mantenía en que no debía ser así, puesto que ella estaba segura de que su madre no tenía ese virus y además que su petición siempre fue que la enterraran y no cremarla.

“Me tocó poner un derecho de petición y buscar ayuda en el Dadis para que a mi mamá no la cremaran, pues yo insistía en que no iba a permitir que sacaran el cuerpo de la clínica hasta verlo y menos iba a aceptar una cremación, pues ella no tenía coronavirus”, dijo. Después de tantos ires y venires, solo hasta el domingo 24 de mayo, desde el Dadis ayudaron a Esperanza para que le entregaran el cadáver de su madre, para que la enterrara, pero no le autorizaron que lo viera. “No sé si en verdad la enterré a ella, no sé por qué las clínicas hacen pasar a todos sus pacientes como sospechosos, cuando no es así. No sé si será un negocio o no”, finalizó.