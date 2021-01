Bien lo decía Albert Einstein: “Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber”. Y así lo han entendido Henry de Jesús Vega Herrera y Germán Andrés Pereira Pereira. Ellos son dos de los jóvenes que obtuvieron algunos de los mayores puntajes en las Pruebas Icfes Saber 11.

Henry se destacó con 475 puntos, mientras que Germán sacó 465. Ambos residen en Cartagena y dicen ser amantes de los números, por eso las carreras que estudiarán están enfocadas a la química y la física.

Estos estudiantes de la promoción 2020, son acreedores de becas Generación E, lo cual les permite estudiar en la universidad privada del país que ellos deseen a través de un crédito condonable con el Icetex.

“Sueño cumplido”

Henry tiene 16 años y es egresado de Comfenalco, donde, según cuenta su madre Yuraima Herrera, siempre obtuvo buenas calificaciones, tanto así que el día de su gradación fue homenajeado por ser el mejor estudiante de la promoción. “Siempre ha sido un buen estudiante, sacando excelentes notas y destacándose en cada cosa que hace, ganando así reconocimiento”, explicó su madre. Y agregó: “Me siento muy contenta porque con este resultado se vio reflejado todo su empeño y dedicación. Henry siempre demostró que es bastante piloso y estudioso”.

Ingeniería biomédica fue la carrera que Henry escogió para estudiar y lo hará en la Universidad Tecnológica de Bolívar, donde además tendrá la oportunidad de hacer doble titulación con alguna otra ingeniería, si así lo desea.

“Me invadió la alegría al ver los resultados, porque me había preparado mucho para eso, con la idea de tener la posibilidad de ganar una beca, porque yo sabía que mis papás no contaban con los recursos suficientes para yo estar en una universidad de alta acreditación”, comenta, agregando que “a parte de los preicfes que hacía con el colegio, estudiaba con unos gratuitos en internet y muchas veces me quedaba hasta las 3 de la mañana aprendiendo muchas más cosas”.

La razón por la que decidió escoger esta carrera es porque “combina esos principios de la ingeniería para aplicarlos a la medicina, carrera que primero quería estudiar. Con la biomédica puedo ayudar en la producción de máquinas o en estudios de análisis”.

Henry quería estudiar en Bogotá, pero las condiciones no se le dieron, aunque está muy contento con la decisión que tomó. “Sé que seguiré aprendiendo mucho más, pues el conocimiento lo es todo”, dijo.

Durante su etapa escolar, hizo parte del Club Depotivo Comfenalco y llegaron hasta el torneo nacional Sub 5 de fútbol, donde perdieron ante el Barranquilla Fútbol Club. “Por ahora me enfocaré en la universidad, hasta que le coja el ritmo y pueda regresar al fútbol”, finalizó.