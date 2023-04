“He tenido pesadillas. Me despierto y estoy en la cárcel”: habla Maura Llega

Entre los 11 procesados se encuentra la creadora de contenido Maura Llega, quien no solo es muy conocida en el Centro Histórico, sino también en Facebook, donde tiene una comunidad de casi 80.000 seguidores. Tras su captura, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar: algunos la defienden, otros no. Las indagaciones de la Dijín indican que esta, presuntamente, habría inducido a mujeres a prostituirse. Por ello es procesada por concierto para delinquir y constreñimiento a la prostitución.

Maura Llega ha causado gran polémica no solo por las peleas que ha protagonizado en el Centro Histórico, sino por las confrontaciones en redes con otra mujer trans a la que llaman la Rapu, con quien se ha citado para pelear en varias ocasiones.

Allegados a Maura, cuyo nombre de pila es Carlos Mauro Gamarra Zúñiga, cuentan que tiene un pasado doloroso y que últimamente empezó algunos emprendimientos, como una venta de comidas. Vea: Video: Así desarticularon red de explotación sexual en Cartagena

El Universal logró contactar a Maura Llega y a su mánager John Sossa para obtener información sobre su proceso. En medio de la preocupación por todo el proceso penal, Maura asegura ser inocente.

“Vamos pá lante, yo confío en Dios. A mí no me interesa que me quieran juzgar, el único que puede juzgarme es Dios. Me siento muy mal porque he salido en todas partes, todo el mundo ahora me conoce, pero por algo negativo. Estos días he tenido pesadillas. Me despierto y de repente veo que no estoy en mi casa, sino en la cárcel. Es algo demasiado duro”, contó a El Universal.