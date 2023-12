“He dado la orden para que se tumben las casetas de peajes”: Dumek

En medio de su discurso de posesión simbólica frente a los comunales en el barrio Bruselas, el alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay se refirió al futuro de los peajes en Cartagena.

“La primera orden que se le entregó al secretario de Infraestructura es que al precio que sea, que me eche al piso las casetas de peajes que aún persisten”, enfatizó el mandatario electo. Lea también: “El alcalde nefasto no me entregó el bastón, pero lo hizo la comunidad”: Dumek

Cabe recordar que Turbay Paz en sus propuestas de campaña señaló que estaba en contra de los peajes y que se buscará otras fuentes de financiación para el mantenimiento de vías.

¿Y la reversion del contrato con Convial?

A horas de que termine el mandato del alcalde de Cartagena, William Dau es casi imposible que se finalice el proceso de reversión pues actualmente la Secretaría de Infraestructura y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) de Cartagena aún están revisando para recibir la vía y su señalización.