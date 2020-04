“Hay subregistro de casos por la lentitud de los informes”: Dadis

Al mediodía de este lunes el Departamento Administrativo Distrital de Salud anunció 11 nuevos casos en Cartagena, por lo que la cifra total de contagiados subió a 53. Sin embargo, este reporte llegó antes del enviado por el Ministerio de Salud, rompiendo el protocolo habitual de divulgación de los casos confirmados. (Lea aquí: Once nuevos casos de coronavirus en Cartagena, van 53 en total)

Según manifestó el director del Dadis, Álvaro Fortich, los casos corresponden a pruebas que se esperaban entre viernes y sábado, por lo que aún se desconocen los resultados de las muestras practicadas el domingo y hoy lunes.

Más casos de los que se conocen

El funcionario agregó que la demora en los informes del INS no permite tener un panorama claro de lo que pasa en la ciudad, por otra parte, en conversación con el noticiero La Cariñosa, se refirió a las proyecciones de casos en Cartagena.

“Cartagena ha estado subiendo entre 3 y 7 pacientes diarios, creemos que puede ser un poco más porque hay subregistro debido a la lentitud con que hemos recibido los informes. Estas dos semanas que vienen son cruciales para contener la progresión de la enfermedad”, sostuvo Fortich.

Las proyecciones hechas por las autoridades dependen de los oportunos reportes del INS, el comportamiento de la ciudadanía y la correcta atención hospitalaria.

“Es hipotético, pero es probable que se tengan entre cinco y diez casos más por día, es posible, no podemos proyectarlo, no me pudo adelantar, pero estamos haciendo el seguimiento a los pacientes que están en casa, los que están en contacto, y los que están en las clínicas y hospitales”, afirmó.