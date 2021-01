Pese al aumento de los contagios y fallecidos por el COVID-19 en Cartagena, el alcalde William Dau Chamatt ha venido insistiendo en la reactivación económica, en no implementar otras medidas restrictivas y en la importancia del autocuidado. (Le puede interesar: Críticas a Dau por insistir en reactivación pese a ola de contagios COVID)

El mandatario sostuvo que en este momento debe haber un equilibrio entre seguir salvando vidas y no terminar de quebrar muchos negocios en la ciudad que generan empleos y han sido golpeados por la pandemia.

“Si no cierro la ciudad, me van a dar palo diciendo que estoy prefiriendo la economía sobre las vidas, si cierro, me van a decir que estoy acabando con la poca mano de obra que queda en Cartagena. Por ello, hay que ser conscientes y balancear todo”, aseguró Dau.

El mandatario explicó que la crisis del COVID-19 no se acaba con imponer prohibiciones y medidas restrictivas sino con la ayuda de toda la ciudadanía.

“El COVID no se da en los centros comerciales y restaurantes, donde se observan los protocolos, yo estuve caminando el Centro en la noche del 31 de diciembre y la gran mayoría tenía el tapaboca, pero vas a los barrios y a ves a la gente sin tapaboca. No podemos seguir castigando a todo el sector formal y productivo de Cartagena por la falta de conciencia de unas personas”, afirmó el alcalde.

William Dau expuso dos principales motivos por los cuales, a diferencias de otras ciudades del país, en Cartagena no decretará toque de queda, ley seca o pico y cédula general: uno es porque no existe una ocupación alarmante de camas UCI y dos, la llegada de varios medicamentos que estaban escasos.

“El COVID está disparado en todo el país, no solo aquí, pero a diferencia de otras ciudades, en Cartagena tenemos un nivel de ocupación de camas UCI bastante manejable. En las principales capitales está llegando al 90% y casi 100%, en Cartagena ayer estábamos en 59% y hoy en 60%. No es que sea bueno, pero nos da un margen de maniobrabilidad”, detalló.

Agregó: “otro factor que nos lleva a no tomar medidas drásticas es porque en otros lugares del país persiste la escasez de medicamentos, pero en Cartagena el Dadis hizo contacto con proveedores y ya se consiguieron los medicamentos, los cuales ayer se empezaron a repartir en las EPS”.