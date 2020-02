“Hay que planear Cartagena a 2050”: secretario de Planeación.

-Desde que comencé mi trayectoria profesional, he trabajado en planeación, mi gran experiencia ha sido en la secretaría distrital de Planeación , ayudé a formular el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá en el 2003, el plan que actualmente tiene la ciudad, manejé la reglamentación de vastos sectores de la ciudad, me especialicé en Barcelona en planeación y gestión de zonas costeras y turísticas, y a decir verdad pensé que nunca iba a aplicar esos conocimiento, pero se me presentó la oportunidad y llegué a Cartagena, una ciudad con un gran componente de costa y turística. Tengo ese conocimiento y precisamente lo estamos aplicando, recientemente con el comité de playas, vamos a retomar el modelo de ordenamiento. Cartagena tiene un territorio interesante pero le falta ejercer autoridad desde planeación; lo que haremos es aterrizar las normas, generar o sectorizar los usos que están definidos en esas normas pero hay que volverlas operativas.

A grandes rasgos, ¿cuál será el enfoque de ese plan?

- A la ciudad la vamos a ver de una manera integral, entendiendo el territorio a la gente, a lo usos y actividades que se realizan en ellas y a la institucionalidad que permite que territorio, gente y actividades puedan funcionar de manera articulada. Trabajaremos desde lo territorial y ambiental, social y poblacional, lo productivo y desde la institucionalidad, el Plan de Desarrollo lo estamos pensando en esas cuatro dimensiones, y esos son los que la gente va a tratar de alimentar, siempre teniendo en cuenta que el Plan de Desarrollo no se puede desligar del plan de gobierno.

Uno de los puntos sobre los cuales se esperan soluciones en esta nueva administración es en el POT, ¿Qué se tiene pensado?

-Ya me he comunicado con el Departamento Nacional de Planeación, que fue el que impulsó el proyecto POT modernos, y vamos a tener una serie de reuniones con el fin de dictaminar qué productos se entregaron, cuáles son los faltantes. Encontramos que eran 17 productos de los cuales quedaron entregados solo 6, los otros están formulados pero no se recibieron porque se entregaron fuera de plazo, eso es lo que revisaremos, esto tenía una interventoría y el llamado a hacer el dictamen es el interventor, haremos la evaluación dentro del marco normativo y dentro de las especificaciones del contrato, que entregó y avaló el interventor. La instrucción es construir sobre lo construido, no empezar de cero, entonces vamos a evaluar los productos para tratar de comenzar la revisión general del POT y nos tomaremos este año y el siguiente para sacar el plan, pero con una visión de largo plazo. Hay que planear a Cartagena a 2050, la visión prospectiva tiene que ser de largo plazo, con un énfasis en una resiliencia de la ciudad en todos los aspectos, Cartagena es una ciudad con un componente de riesgo altísimo y sí no nos ponemos las pilas no habrá tiempo para actuar.

Han habido varias observaciones con respecto al plan especial de manejo y protección, ¿cómo se enfrentará la discusión ?

-Hemos radicado una carta en donde le solicitamos al Ministerio el retiro del documento del PEMP radicado por la anterior administración, una vez nos devuelvan los documentos los evaluaremos para hacer iniciar el debido proceso y la socialización, para nosotros es importantes hacer la revisión y de ahí si poder dar un dictamen, pero no podemos hablar sobre la base de supuestos sino sobre los documentos y en eso estamos.

Antes de asumir como secretario de Planeación estuvo como gerente de Espacio Público, ¿Cómo fue esa experiencia y qué le dejo para aplicar desde planeación?

- Durante el mes que estuve como gerente de espacio público hicimos el plan de acción de casi todo el cuatrienio, determinamos que la ciudad debe diseñar estrategias de sostenibilidad en el espacio público porque hay mucho pero no es sostenible por sí solo y el principal tema de sostenibilidad, nace del mismo ciudadano, por eso la primera apuesta debe ser cultura ciudadana. Otra apuesta es la recuperación de espacio, ahí tiene mucho poder la corresponsabilidad ciudadana, los gremios y el sector empresarial, hay mucho espacio que puede ser revitalizado, pero el presupuesto es muy corto y necesitamos la ayuda de la corresponsabilidad del gremio empresarial.

De otra parte es importante generar nuevo espacio publico, hay que reverdecer Cartagena. Desde planeación queremos fortalecer las políticas para que la gerencia de espacio publico pueda hacer estas acciones y en el POT claramente que es el instrumento para que el espacio publico se convierta en lo que debe ser, un sistema estructurante del territorio. Si logramos estructurar a la ciudad vamos a tener una ciudad diferente a la que tenemos, por eso el POT no se puede estructurar desde lo privado, aquí debe primar el interés general sobre el particular como lo define el primer articulo de la ley de ordenamiento territorial.