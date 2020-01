“Hay que garantizar la seguridad y la convivencia en Cartagena”: Múnera

Aquí vamos a ponerle mucho ojo a estas fiestas que vienen. Las Fiestas de la Candelaria son unas fiestas históricas nuestras pero no pueden concluir con desmanes y con violencia. Por eso la política nuestra es que la seguridad tiene que ser lo principal. Si los organizadores de eventos no garantizan eso, vamos a tener que tomar medidas cada vez más restrictivas.

Esta es una labor que no podemos dejar de hacer todos los días. El gobierno de William Dau tiene como parte de su bandera la lucha contra la pobreza, y casi todas estas pandillas se asientan en barrios muy pobres.

Hay que implementar una política social pero no sólo desde la parte asistencial sino cómo de verdad mejoramos la condición de vida de estos jóvenes desde el estado y desde el sector privado.

¿Qué mensaje le envía a los cartageneros tras posesionarse en este importante cargo en su carrera?

Esta es una administración de transparencia, venimos de sufrir escándalos de corrupción muy graves. Esta es una administración que da esperanza y futuro. La lucha contra la corrupción y la pobreza es nuestra meta.

Cartagena sabe que concuerdo con esta lucha y por eso asumí gustosamente estar dentro de esta administración. Soy un doliente de la ciudad e históricamente he denunciado las cosas que no me han gustado. Yo no dudo que puedo contribuir, Cartagena conoce mi talante y por eso no fue difícil aceptar este propósito.