“Hay 30 detenidos en una celda para 8”: hacinamiento en estaciones de Policía

“Nos hemos encontrado que hay mucho hacinamiento en toda nuestra jurisdicción (Bolívar). A raíz de eso, la Defensoría, en compañía del Consejo Superior de la Judicatura, la Alcaldía de Cartagena y la Personería de Cartagena, así como las distintas personerías en cada uno de los municipios, estamos haciendo unas brigadas jurídicas, buscando llegar a todas las estaciones de Policía para verificar lo que pasa, pues muchas personas recluidas no tienen abogados de oficio y nosotros buscamos resolver esa problemática”, explicó Bossio.

Este y otros sucesos abrieron un debate nacional sobre el hacinamiento en las cárceles y en las estaciones de la Policía en las que permanecen algunos de los detenidos para los que no hay cupos en los centros penitenciarios. La problemática ahora es que en las estaciones también hay hacinamiento y ocurren una serie de problemáticas.

“Eso es lo que precisamente estamos indagando y nosotros hemos venido luchando desde el mismo momento en que nos posicionamos en la Defensoría del Pueblo, para que los alcaldes suscriban convenios con la cárcel departamental o con el Inpec para que puedan recibir en un patio especial a los sindicados, para que no se presente esta hacinamiento. Una vez suscrito el convenio, para el Inpec debe ser mucho más fácil, porque ellos tienen una infraestructura muy adecuada y vamos a lograr que todas estas personas que están sindicadas tengan un sitio de reclusión digno, donde no se les violen los derechos humanos, que es lo que en estos momentos está pasando”, explicó.

“Hoy -ayer- está aquí todo nuestro equipo jurídico para intentar que a las personas sin abogados les sean designados sus respectivos defensores. Aparte de eso, a los que tienen abogados de confianza les vamos a hacer seguimiento porque muchas veces estos dejan a las personas tiradas y no cumplen los compromisos y por eso también se presenta este hacinamiento”, indicó el defensor del Pueblo en Bolívar.

El defensor del Pueblo en Bolívar dejó ver que, en busca de lograr convenios con municipios, sostendrán una reunión con el director de la cárcel San Sebastián de Ternera.

“Lo haremos porque muchos alcaldes quieren suscribir el convenio y el señor director del Inpec no quiere suscribir los convenios y así nos lo ha manifestado el alcalde de El Carmen de Bolívar, explicando que en distintas oportunidades ha requerido al señor director del Inpec y asegura que no ha podido suscribir los convenios para que les reciban a esas personas detenidas. Nos preocupa que a veces en una estación de Policía encontramos personas que son condenadas que no deben estar allí, sino que tienen que estar en la cárcel San Sebastián de Ternera. Por ello estamos haciendo esta brigada y lo vamos a seguir haciendo hasta finalizar este primer semestre, para poder dar un parte a nivel nacional y buscar cambiar la política del Inpec”, señaló.