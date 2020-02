Hasta las nomenclaturas se están robando en el Centro; vecinos lanzan SOS

“Nos están robando todo”, expresa con preocupación Rafael Camacho, presidente de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico de Cartagena (Asocentro), ante la ola de robos y hurtos a personas que los tiene azotados.

“Los hechos son contundentes. No están robando todo. Sólo anoche que pasé por la calle del Jardín noté que una tablilla de aproximadamente 40 por 70 que tenía unas letras en bronce la arrancaron y se la llevaron. Estamos desesperados con tanta inseguridad porque no hay vigilancia y no pasa nada”, indica.