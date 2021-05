El pasado 26 de abril la Alcaldía de Cartagena decidió endurecer las medidas para contener la propagación del COVID-19 y decretó toque de queda, que comienza a las 8 de la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana desde mediodía hasta las 5 de la mañana. Si bien la medida rige hasta las 0 horas de mañana, hay expectativa respecto a si se extenderá o no un par de semanas más, teniendo en cuenta la alta ocupación de camas UCI.

Aunque para un sector de la población esto puede representar dificultades para ir a cenar a un restaurante, hacer compras en un centro comercial o dar un pequeño paseo, para otros la realidad es mucho más cruda ya que significa una limitante para generar ingresos y ganarse el sustento del día a día.

Para Palmina López, quien está a cargo de un restaurante, este “remedio” será peor que la enfermedad.

“Verán que esto empeorará y no precisamente por el COVID-19, ¿les parece justo dejar a tanta gente sin sustento, sin ingresos, así a quemarropa? Hay muchos que nos hemos cuidado, no nos hemos contagiado, hemos respetado medidas, y ahora somos los más perjudicados. Esto no puede seguir así”

Añadió que se opone a un toque de queda “absurdo” que perjudica a tanta gente.

“Los restaurantes vivimos de la venta del fin de semana. Lo peor es que quienes incumplen lo hacen aunque pongan cuarentena y confinamiento eterno”.