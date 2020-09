Aquí tenemos adultos mayores y niños, no queremos que ante una emergencia no podamos sacarlos a tiempo para llevarlos a un hospital porque el mal estado de esta vía no lo permite, necesitamos que la arreglen, esta carretera está en pésimas condiciones”.

De esa forma relató el líder comunal Rudis Marrugo el drama que viven los residentes de las veredas Bajo del Tigre y Concordia, en jurisdicción del corregimiento de Pasacaballos, por culpa del daño en el camino que supuestamente han ocasionado los camiones y la maquinaria pesada de una empresa de la zona.

En estas dos comunidades habitan cerca de 115 familias y gran parte de ellas realizaron un plantón para llamar la atención de las directivas de la compañía y otras autoridades, con el propósito de obtener una solución.

“Es un impacto ambiental fuerte el que nos ocasiona esa empresa, ellos vienen hasta acá a sacar la arcilla y se la llevan hasta sus instalaciones para hacer los ladrillos, pero en estas veredas solo tenemos esa vía, y ellos pasan sus volquetas sobre ella y la han dañado toda. Cuando llueve no se puede transitar”, agregó Marrugo.

Este medio se comunicó con la empresa en cuestión. Se trata de la Ladrillera La Clay, cuya gerente dijo que la vía está en mal estado no por la maquinaria sino por las características propias del terreno, que es arcilloso y que se afecta más cuando hay lluvias.

“Estamos allí porque el terreno arcilloso es nuestra materia prima, pero esa vía nunca ha sido pavimentada. Incluso hemos abierto otros frentes para ingresar los equipos con el fin de no afectarla, no es nuestro único acceso. No somos culpables del deterioro vial de esta comunidad, de hecho hemos estado dispuestos a ayudarlos y hemos intercedido ante la Alcaldía para que les hagan una vía en asfalto, porque allí hace falta una importante intervención gubernamental, es una zona con muchas necesidades, no solo en materia de malla vial sino en educación y salud”, sostuvo la funcionaria.