Hay indignación en el corregimiento de Arroyo Grande, pues a pocos metros de la comunidad se construye una planta de tratamiento de agua potable que curiosamente no los beneficiará. La obra se realiza a la altura de la vereda La Europa con recursos del vecino municipio de Santa Catalina y de la Gobernación de Bolívar, y favorecerá a poblaciones como Loma Arena, Pueblo Nuevo, Hobo y Colorado.

A comienzos de febrero, líderes comunales y residentes de este corregimiento de la zona norte se trasladaron a la obra y la paralizaron hasta tanto las autoridades no se reúnan con ellos y les planteen beneficios, no porque no quieran compartir con sus vecinos el agua natural que corre por su zona , sino porque en Arroyo Grande no hay acueducto ni gas natural y además requieren suplir otras necesidades en educación y salud.

La lucha la están dando los consejos comunitarios y Juntas de Acción Comunal del corregimiento y de las veredas La Europa y Palmarito.

Sandy Romero, representante legal del Consejo Comunitario de Arroyo Grande, también lamentó que los trabajos se ejecuten sobre caminos ancestrales que para ellos son de una importante valía espiritual.

“No entendemos por qué hacen ese proyecto en terrenos de Arroyo Grande sin ninguna autorización. No sabemos de dónde salieron los supuestos permisos. Y no se trata de egoísmo con las otras poblaciones que también padecen por la falta de agua potable permanente, pero si van a construir esa planta de tratamiento aquí debería también favorecer a nuestro pueblo. Arroyo Grande, a pesar de ser rico en agua subterránea, no tiene acueducto. Esa agua no es potable, por eso semanalmente nos envían carrotanques. No nos oponemos a que a Santa Catalina le quieran llevar agua a sus veredas pero sí queremos que también nos garanticen el agua potable a nosotros”, argumentó Romero.

Hasta el momento se han realizado varias mesas de diálogo entre las partes involucradas, sin embargo no se han llegado a conclusiones concretas. Los residentes de Arroyo Grande solo quieren una contraprestación por esa obra en su zona y hasta que no tengan certeza de dichos beneficios no dejarán que los trabajos continúen.

Mileidys Romero, de la Junta de Acción Comunal de Arroyo Grande, sostuvo que nunca se hizo consulta previa para ese proyecto ni mucho menos una socialización. “Paralizamos esa obra hace 10 días porque necesitamos explicaciones. Si van a construir esa planta en nuestro territorio lo lógico es que a nosotros y a nuestras veredas también nos den”, puntualizó la mujer.

Para el martes de la próxima semana está prevista una nueva reunión entre los líderes comunales, autoridades de Santa Catalina y de la Gobernación de Bolívar. Se espera que en ella se lleguen a acuerdos.