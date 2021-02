Desde mediados de marzo, el programa Familias en Acción empezará un proceso de transformación para renovar su base de datos, teniendo en cuenta la entrada en vigencia del Sisbén 4 ordenada por el Gobierno nacional. Significa que todas las personas inscritas actualmente en el sistema en Cartagena serán desafiliadas a partir del próximo mes y necesitarán llenar nuevamente los requisitos para inscribirse y continuar con los beneficios en el 2022.

No obstante, los pagos correspondientes al resto del 2021 están garantizados, por lo que a pesar del cambio podrán seguir cobrando hasta noviembre.

Édgar Arrieta Caraballo, enlace distrital de Familias en Acción, envió un parte de tranquilidad a la ciudadanía, asegurando que con este proceso no se pretende excluir a nadie, sino avisar oportunamente a las familias cartageneras para que realicen los respectivos trámites en las oficinas del Sisbén y luego hagan la afiliación al programa.

“La plataforma del Sisbén 3 a nivel nacional dejará de funcionar para darle paso al Sisbén 4. Es necesario que todos los colombianos actualicen sus datos porque de ello depende no solo Familias en Acción sino todos los programas sociales del Estado. En Cartagena el proceso está adelantado y quienes aún no han llenado las encuestas pueden solicitarlas en los distintos puntos de atención que hay en cada localidad. Una vez surtido este paso y tengan su nuevo Sisbén, deben ir nuevamente a Familias en Acción a solicitar la afiliación. No hay que alarmarse, solo hay que llenar los requisitos”, indicó el funcionario.

En Cartagena hay 74 mil 200 familias inscritas y la meta es inscribir a 81 mil beneficiarios. A continuación le explicamos en detalle todo lo relacionado con los cambios.

1. ¿Se desvincularán definitivamente?

Las familias inscritas serán desvinculadas automáticamente de Familias en Acción desde marzo, pero no de manera definitiva, a menos que no hagan los trámites obligatorios o que no llenen los requisitos. Lo primordial es que se inscriban en el Sisbén 4 y a partir de ahí podrán aplicar nuevamente a los diversos programas de los que son beneficiarios, para empezar el 2022 sin inconvenientes. Su aceptación dependerá del puntaje.

2. ¿Dejarán de pagar desde marzo?

No. Los pagos, que son bimensuales, están garantizados durante todo el 2021 para aquellas personas inscritas actualmente en Familias en Acción. El último cobro lo podrán hacer en noviembre, como lo han hecho en los últimos años.

Cabe recordar que el beneficio se otorga para salud y educación de niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 18 años que se encuentren escolarizados, y de 0 a 6 años cumpliendo con las citas de desarrollo y crecimiento en sus EPS.

3. ¿Qué es el Sisbén 4?

Es un instrumento de focalización individual de posibles familias beneficiarias de la ayudas económicas del Gobierno nacional. Utiliza herramientas técnicas y estadísticas que permiten identificar y ordenar a la población según sus condiciones socioeconómicas. De sus resultados se toma la decisión de incluir o no las diversas familias a programas estatales como Familias en Acción, Ingreso Solidario, Jóvenes en Acción, Adulto Mayor, entre otros.

Estará clasificado por las categorías A, B, C y D.

4. ¿A dónde ir en Cartagena?

En esta ciudad el proceso de encuestas para el Sisbén se inició hace varios meses y está adelantado. Las familias que no han sido encuestadas pueden dirigirse a los puntos de atención de su localidad y solicitarlas. En la Localidad 1 está en la Casa de Justicia de El Country y al lado del mercado Santa Rita, en la Localidad 2 está en la Casa de Justicia de Chiquinquirá y CAI de El Pozón, y en la Localidad 3 en la biblioteca Jorge Artel.

También puede solicitar la encuesta al correo: sisben@cartagena.gov.co.

5. ¿Cuándo y dónde inscribirse al programa?

Desde el 1 de abril se abrirá el proceso para la inscripción a Familias en Acción. En Cartagena hay 7 puntos habilitados para la atención al público. Son estos:

- Blas de Lezo (en la Unidad Comunera de Gobierno Nº 12).

- El Pozón (en la Unidad Comunera de Gobierno Nº 6).

- Chiquinquirá (en la Casa de Justicia).

- Ciudadela 2000 (al lado de la Inspección de Policía).

- San Francisco (al lado de la Inspección de Policía).

- Centro Regional de Atención y Reparación a Víctimas (Vía Cordialidad, kilómetro 1).

- Sede Administrativa.

6. Cuidado con los estafadores

El director Édgar Arrieta hizo un llamado a la ciudadanía a no caer en el engaño de algunos inescrupulosos que se hacen pasar por funcionarios o tramitadores y piden dinero a cambio del papeleo para facilitar la inscripción.

“Todo se hace sin necesidad de intermediarios. Las personas interesadas deben ir directamente a los puntos de atención de Familias en Acción cuando se abra el proceso en abril. Nos informaron que hay estafadores cobrando hasta 70 mil pesos por el trámite, llegan a los barrios a ofrecer esos servicios y los cartageneros no deben acceder a este engaño”, aclaró el funcionario.