“Hablar de reparación histórica es algo que incomoda”: Francia Márquez

En la emblemática plaza de la Trinidad en el barrio Getsemaní de Cartagena, la vicepresidenta de la República, Francia Márquez, instaló la Comisión Intersectorial Nacional de Reparación Histórica en el marco del Día de la Diversidad Étnica y Cultural. El encuentro contó con líderes de diferentes sectores del país e invitados internacionales. Lea: ¿Lo sabía? Desde 2021, el 12 de octubre ya no es el Día de la Raza

Para el Gobierno nacional enfoque de este día representa una nueva mirada sobre la realidad colombiana, que permitirá comprenderlo como una conmemoración de la diversidad de Colombia. La vicepresidenta se refirió a los hechos de discriminación que históricamente ha afectado a la población afro e indígena del país.

“Se decía que Colombia no progresaba era en la mezcla de indígenas y negros y que eso había desmejorado la raza. (...) Decían que Haití está lleno de negros y no ha avanzado en el progreso a diferencia de Argentina -donde predomina la población blanca-. Lo que no le decían al mundo es que gracias a Haití éramos libres y en Argentina existió un genocidio”, dijo la funcionaria del alto Gobierno.

Márquez defendió el derecho a la consulta previa y que esta no debe ser vista como un obstáculo de desarrollo: “Cuando esos textos hablan del derecho a la consulta previa como un obstáculo de desarrollo. Ese es el mismo pensamiento colonial que sigue existiendo en nuestra sociedad”.