Hablan usuarios de Sanitas y Nueva EPS tras ser intervenidas

“La continuidad en la atención en salud está garantizada, ya que esta medida no implica ningún proceso para los afiliados”, aseguró Rincón. De acuerdo con la decisión tomada por la Superintendencia de Salud, la intervención se extenderá por un año y no tendrá ninguna consecuencia directa para los usuarios.

Por su parte, en Cartagena, Álex Tejada, director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), en conversación con El Universal , informó que desde la entidad están dispuestos a supervisar la prestación del servicio de salud. “Nosotros como Dadis estaremos prestos a vigilar que la prestación del servicio de estas dos entidades se sigan cumpliendo, y no tiene por qué no ser así, ya que esta medida de intervención administrativa lo que hace es ayudar en la recuperación del manejo adecuado de los recursos y la recuperación financiera de las EPS”.

“Estoy afiliada a la EPS de Sanitas hace 20 años. Estoy contenta, atienden puntual y no tengo ninguna queja. Los medicamentos ahora en Cruz Verde solamente van para Sanitas. Uno llama y enseguida lo atienden. Estoy muy conforme, intervinieron la EPS no sé por qué, porque todo el mundo está contento, y quienes tienen que mandar son los pacientes, no el gobierno”, dijo Norma Duque García, afiliada a Sanitas.

Rafael Pérez, quien tiempo atrás pertenecía a Coomeva, pero tras su liquidación se pasó a Sanitas señaló: “Como la intervención es reciente, no me he sentido afectado, pero es una situación bastante preocupante. Esperemos a ver cómo se dan las cosas. La verdad puede quedar uno como que sin base porque no sabemos a qué EPS nos van a afiliar y no sabemos cómo serán los servicios de aquí en adelante.

“Estoy afiliado a la EPS Sanitas desde hace más de 20 años, no he tenido ningún problema con ellos. Siempre me han atendido muy bien y la preocupación en este momento es qué va a pasar con la intervención que hizo el gobierno, esperemos que las directivas de la EPS resuelvan la situación y volvamos a la normalidad”, reafirmó César García. Le puede interesar: Designan a Duver Vargas como agente interventor de la EPS Sanitas

Finalmente, María López Vergara manifestó: “El señor Petro, presidente de Colombia, lo que quiere es robarse la salud como han hecho los anteriores, pero este se la quiere robar de frente”. Y concluyó: “Como no le aprobaron la reforma a la salud, Petro, ahora con la intervención, quiere perjudicar a la gente más pobre”.