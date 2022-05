Este sábado, 14 de mayo, se dio a conocer, a través de un video, la detención “irregular” de los periodistas, Luis Ángel y Julia Mendoza, quienes se encontraban haciendo reportería para el medio brasilero Globo Mundo sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena. (¿Qué pasó con un periodista que investigaba crimen de fiscal en Barú?)

Los periodistas fueron aprehendidos por la Policía de la subestación de Playa Blanca en Barú. El hecho se hizo viral, luego de que uno de ellos compartiera un video en Twitter, mencionando a la Fundación Para la Libertad de Prensa (Flip).

Pese a que la Policía Metropolitana de Cartagena se pronunció explicando el hecho, los periodistas a través de un comunicado, compartido este domingo, desmintieron lo dicho por las autoridades y contaron su versión de lo sucedido.

“Hoy, 14 de mayo de 2022, fuimos víctimas de un procedimiento policial abusivo, violento e irregular, en Playa Blanca, Barú (Cartagena), lugar donde nos encontrábamos haciendo una reportería para el medio de comunicación brasilero O’globo TV”, comenzaron diciendo en el documento.

Asimismo, explicaron que “mientras grabábamos algunas imágenes cerca de la estación de policía de Playa Blanca, fuimos abordados por dos subintendentes de policía, por varios patrulleros y por un grupo de hombres del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad (GOES)”.

“Uno de los subintendentes me pidió a mí, Luis Ángel, la identificación. Contrario a lo que se asevera en el comunicado de prensa de la policía, procedí, de inmediato, a entregarle mi cédula y el carnet que me acredita como periodista. Tras entregarle los documentos, el policía impidió que yo grabara con la cámara el

procedimiento. Yo, ejerciendo mi derecho a hacerlo, insistí en grabar. Luego me dijo que me conduciría a la estación de policía, a lo que yo me negué. Ante mi negativa, el subintendente me tomó por la fuerza de ambos brazos, diciendo que me iba a requisar. Después, dos policías más me tomaron del cuerpo y me condujeron, forzadamente, a la estación”, mencionaron.