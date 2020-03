Habla mujer con coronavirus, hermana de taxista que murió en Cartagena

“Yo estoy asustada y ya perdí la confianza hasta en el Ministerio de Salud y en las autoridades sanitarias porque cómo dicen ellos que mi hermano no tenía coronavirus y yo sí, si mi contacto social es restringido desde el año pasado, antes que el coronavirus llegara al mundo y con la única persona que compartía todos los días era mi hermano”, asegura Liliana Ricardo, hermana de Arnold Ricardo, el taxista que murió el lunes 16 de marzo y cuyo deceso es investigado por el Ministerio de Salud para descartar si se trata o no de una muerte por coronavirus en Colombia. (Lea aquí: Reabren investigación para ver si muerte de taxista fue por coronavirus )

“La información fue ambigua y de hecho comprometió la salud de toda Cartagena, porque la directriz que me dieron era que yo podía salir a pesar de estar en cuarentena, siempre y cuando cumpliera con el protocolo del lavado de manos y el uso del antibacterial y me quitara el tapabocas, podía salir a comprar mis alimentos”, asegura.

“El viernes en la tarde, cuando yo volví al hospital me dijeron que yo también entraba en cuarentena en la misma habitación, para que la contaminación no se esparciera, pero como yo me fui sin cenar para llevarlo a la clínica, y el sábado a las 4 de la tarde no me había tomado ni un vaso de agua, fue cuando empecé a preguntar por mis condiciones de salud, pero siempre encontré una actitud resistente”.

“Nosotros llegamos en la madrugada a la Clínica del Mar pero lo internaron en la mañana, como a las 10, me dijeron que era una neumonía, yo mostré los exámenes que le habían hecho y como no tenía los medios para quedarme con él, fui a la casa y cuando regresé en la tarde me encontré con la noticia de que mi hermano le había dicho a los médicos que había transportado a unos turistas italianos, a partir de ahí empezó el viacrusis, porque mi hermano no recibió la atención médica adecuada y yo no recibí ninguna”, asegura Liliana Ricardo.

Recluida en casa

Dice Liliana Ricardo que desde el lunes permanece aislada en su casa, y que desde su EPS, le han hecho seguimiento.

“Mi EPS se ha portado de mil maravillas, me están haciendo seguimiento y me informaron que me enviarán un médico en casa”.

La quieren sacar del barrio

Pese al dolor que en estos momentos sufre la mujer por la pérdida de su hermano, su calvario no se ha terminado, pues además de lidiar ahora con la enfermedad y el aislamiento, asegura que debido a la información que ha circulado en redes sociales, los vecinos se han comunicado con la dueña de la casa donde vive para que la saque del barrio.

“Todo el barrio ha estado llamado a la señora de la casa para que me saque de aquí, usted no se imagina lo duro que ha sido todo esto, mi mamá y mis familiares no pudieron despedirse de mi hermano y ahora no pueden venir a verme por la situación en la que estoy y peor aún me quieren sacar del barrio, esto es muy difícil”.

La mujer, quien resaltó la labor del gremio de taxista en la ciudad, pide a las autoridades que tengan un mayor control y les brinden seguridad ya que son uno de los grupos más expuestos a la enfermedad.

“Yo lo único que pido a las autoridades es que tengan un control realmente con los extranjeros, porque ahí empezó el viacrucis de mi familia, empezó con la negligencia, porque esos señores no debieron estar en la calle, no me explico cómo si ya estaban los protocolos y se sabía de la cuarentena, ellos andaban por ahí, no me parece justo, los taxistas merecen ser protegidos, mi hermano salió a trabajar y a prestar un servicio, para que la ciudad quede como la turística por excelencia y perdió su vida”, puntualizó.