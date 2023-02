Habla el juez que conectó a la justicia del país con la inteligencia artificial

La sentencia ordena exonerar del pago de cuotas moderadoras y copagos de la EPS a un menor de edad con autismo que no cuenta con recursos económicos.

¿Cuál es el potencial que tiene el uso del ChatGPT o herramientas similares en el desarrollo de las tareas propias de un juez? Debemos reconocer con preocupación que no todos los jueces del país estamos capacitados en el uso de las nuevas tecnologías de la información. El Consejo Superior de la Judicatura ha realizado un esfuerzo titánico para superar las barreras tecnológicas que implican administrar justicia en tiempos de virtualidad. La Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla a través de los canales institucionales ha promocionado diferentes capacitaciones para el correcto uso de las TIC. Sin embargo, requerimos avanzar y proponer metas institucionales enfocadas en el uso concreto de las IA en asuntos judiciales.

Pero no solo estamos pensando en optimizar tiempos en la elaboración de sentencias, en realidad vemos el vaso medio lleno y pretendemos a corto plazo a través de la IA moldear providencias de trámite que permitan el impulso del proceso judicial, de tal manera que se automaticen los proyectos de autos como: fijar fecha, obedecer al superior, archivar o expedir copias auténticas. La creación de flujos de documentos es una realidad en el sector privado, pero en el sector público también se necesita.

¿Considera usted que el uso de ChatGPT o de herramientas similares, puede estorbar de alguna manera el criterio del juez al momento de tomar sus decisiones?

La sociedad debe saber que los jueces en Colombia son abogados altamente calificados. Son personas preparadas, que han llegado a su cargo luego de superar grandes desafíos académicos. Incluso, son formados específicamente para ocupar tal dignidad. El uso del ChatGPT antes que estorbar al juez, lo que realmente le permitirá es validar el razonamiento de la decisión judicial y obtener un cadena de textos construidos con celeridad y precisión que bien puede utilizar como apoyo en el fundamento de la decisión.

¿Puede considerarse el ChatGPT como una herramienta con nivel de desarrollo suficiente y confiable para la administración de justicia?

Entiendo que la aplicación se encuentra en desarrollo continuo, por lo que no será lo suficiente desarrollada para confiar el 100% de la decisión judicial. Sin embargo, la sociedad debe preguntarse cuáles son los asuntos que cotidianamente y mayoritariamente resuelven los jueces en el día a día. A decir verdad, los jueces en sus actividades diarias, en términos generales, resuelven asuntos repetitivos y similares. Y estos son los asuntos que congestionan la justicia. No pretendemos a través de la tecnología GPT resolver los grandes dilemas de la justicia, pero sí dar celeridad a los problemas cotidianos, me refiero a las actuaciones típicas del día a día.

En caso de que la herramienta de IA ofrezca respuestas diferentes al criterio del juez, ¿cómo se resolvería este dilema?

Siempre triunfará el pensamiento humano. El juez es un “ser sintiente”, de ahí que las sentencias reflejen el sentir crítico y ponderado de los juzgadores. Los jueces administramos justicia para seres humanos. El juez preparado goza de criterio y autonomía suficiente para reconocer la injusticia, incluso si proviene del análisis de datos errados por cuenta de la IA.

En mi criterio el posible dilema se debe resolver garantizando en mayor medida la dignidad humana.