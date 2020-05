Habitantes de Bicentenario no quieren pacientes con COVID-19 en el CAP

Desde la semana pasada, cuando personal de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias y del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), estuvieron haciendo un recorrido por los centros de salud de primer nivel, ubicados en El Pozón, Bicentenario y Arroz Barato, comenzó a regarse en uno de estos barrios que a su Centro de Atención Primario (CAP) llevarían pacientes contagiados con COVID-19, por lo que alzaron su voz de protesta alegando que no permitirían eso.

No tiene la infraestructura

La comunidad además alega que desde el año pasado, cuando les entregaron este centro de salud, les indicaron que no podían habilitar las urgencias porque no tenían algunas condiciones en la infraestructura, por eso se preguntan por qué sí estaría acto para atender a estos pacientes.

“Este centro de salud no posee una planta física adecuada ni mucho menos está diseñada para hospitalizaciones, no tiene habitaciones para que los pacientes estén aislados y poder preservar la salud de los médicos y demás personal. Tampoco existe un cerramiento, así que no sería un lugar acto para tratar a estos pacientes”, explica Galván.

Además de esto, cuentan que desde el 7 de enero, cuando les robaron una condensadora de aire acondicionado, no ha sido repuesto, por lo que el lugar tampoco está climatizado.

“Como pretenden traer a personas en riesgo a esta zona que no ha sido atendida por el Distrito”, finaliza.