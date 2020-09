Los últimos cinco meses han sido los peores en los 70 años que lleva Luis Guillermo Castellar Posso vivo.

Don Luis Guillermo es secretario de los guías y vendedores de servicios turísticos en Cartagena y asegura que él y el gremio al que pertenece no aguantan más: “Estamos pasando trabajo, pasando física hambre porque tenemos más de cinco meses sin trabajo”, sentencia y subraya que necesita una reunión urgente con el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, para concretar soluciones inmediatas a esta crisis.

Hay varios temas que preocupan al gremio y el principal es la reapertura de las playas. Precisamente el viernes pasado, el Ministerio de Salud publicó la Resolución 1538 de 2020, a través de la cual ordena “adoptar el control de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del coronavirus COVID-19 en las actividades de playas, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre otros”. Minsalud también establece que “la playa que no cuente con la infraestructura necesaria para cumplir con el protocolo no podrá habilitar el servicio público”. (Lea aquí: Ministerio de Salud da luz verde para reapertura de playas)

“Nosotros creemos que en el momento en que el ministro de Salud sacó la resolución, era para que tuvieran ya listas las playas, organizadas. Tuvieran todo listo, no nos estén perjudicando, por favor, que nos ayuden, porque es que nosotros somos padres de familia y no hemos tenido una ayuda; los comercializadores de servicios turísticos no hemos tenido ayudas de la Alcaldía (...) y de la Corporación de Turismo tampoco. Somos más de 300 comercializadores de servicios turísticos y 80 guías y apenas el 17% de los guías recibieron ayudas y los vendedores por ahí, en promedio del 10%. En una oportunidad, nos dieron un bono de $85.000, ¿cómo creen que vamos a vivir cinco meses con 85.000 pesos?, ¡es que ni un mes, eso no alcanza para un mercado de un mes!”, agregó Luis Castelar. (Le puede interesar: Las Islas del Rosario lanzan SOS al Distrito para reactivarse)

El mismo alcalde Dau anunció hace algunos días que las playas se abrirán el 1 de octubre y que las primeras en reactivarse serán las de Bocagrande y La Boquilla. “Ya está listo el piloto”, le dijo Dau a El Universal. Y agregó que: “Estamos trabajando a toda máquina, ya definimos los puntos de entrada, demarcación, entre otros. Se ha avanzado muchísimo, esperamos poder reactivar a más tardar el primero de octubre”.

“Nos han abandonado y, fuera de eso, no abren las playas de Cartagena, de la zona insular de Playa Blanca y las Islas del Rosario. Ya salió una resolución. (...) Sí, efectivamente ya muchos compañeros han hecho el curso de bioseguridad y el resto lo está terminando a través del SENA”, afirmó Luis.