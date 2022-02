Desde hace unos años, los guías turísticos de la ciudad han venido manifestando su descontento por la falta de garantías que tienen para desempeñar su labor. De los más de 300 guías que existen en Cartagena, unos 200 trabajan de manera independiente y son justamente estos los que dicen estar atravesando una situación “crítica”.

“Aquí estamos sentados en el Puerto de Cartagena. Desde la mañana llegamos a trabajar y no hemos podido hacerlo. Somos más de 150 guías que estamos esperando, pero no nos dan oportunidad. Gastamos pasajes, almuerzo y no llevamos nada a casa”, se le escucha decir a uno de los guías en un video que fue enviado a este medio de comunicación.

Lea aquí: “Los guías turísticos estamos subsistiendo”

Abelardo Urruchurtu, líder de los guías, explicó que esta situación de vulneración de derechos se viene presentando desde hace unos años, donde no les dejan acercarse a los turistas como solían hacerlo anteriormente.