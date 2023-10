Guía para ir a las Islas del Rosario: desde almorzar hasta nadar con delfines

(What you should know if you want to explore the Rosario Islands)

Estas islas hacen parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, por tanto, cabe recordar lo esencial que es ser respetuosos con el entorno, en el cual se destaca su barrera coralina, islas de piedra de coral y la abundancia de manglares. Evita dejar basura y seguir las indicaciones de los guías y autoridades locales es vital para proteger este hermoso ecosistema.

También es bueno recordar que las islas pertenecientes a San Bernardo quedan más retiradas. A una hora y 15 minutos yendo hacia el noreste de las Islas del Rosario. Anotarlo antes de incluir y programar en su recorrido sitios como la célebre Casa en el Agua. Lea también: Sena abrió vacantes en EEUU y países de Europa: pagan hasta $20 millones

Lo primero a elegir para un día en las islas es el transporte. Para las Islas del Rosario, a diferencia de Barú, solo se puede llegar por mar. Es decir, tomando una embarcación desde uno de los muelles autorizados de la ciudad.

Dependiendo del tiempo que haga, lo rápido que pueda conducir el piloto y qué islas desees visitar primero, el recorrido toma entre 40 minutos a una hora. Es necesario ir en botes superiores a los 29 pies para llegar, y se pueden alquilar botes o yates, o reservar un paquete turístico en el que grupos de 20 a 30 personas son transportados en botes más largos. (Lea también: Razones por las que debes visitar a Ararca).