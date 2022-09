Grindr, ¿un peligro para la comunidad gay de Cartagena?

Grindr es la aplicación para gays y bisexuales más famosa del mundo y, como cualquier red social con millones de usuarios, no se ha salvado de escándalos. La aplicación es tan famosa por los acontecimientos que ocurren en ella y ha desatado una gran cantidad de memes, teorías sobre crímenes, acosos, persecuciones y hasta contagios de enfermedades de transmisión sexual. Vea aquí: Video: Malejo Cangrejo, una figura LGBTIQ+ que inspira en el mundo del espectáculo

Son muchos los casos de usuarios que se han tropezado con experiencias desagradables o terroríficas. El Universal contactó a Mauricio Peñaloza, miembro de la comunidad LGBTIQ+, quien se ha llevado una que otra sorpresa al frecuentar la aplicación.

¿Cómo funciona Grindr?

Creas la cuenta y tienes que poner una foto de perfil y un nombre de usuario. Casi todo el mundo quiere proteger su identidad, por lo general usan un nombre falso o palabras como: “caliente”, “activo”, “nalgón”. Algunos no ponen foto de perfil, otros solo ponen la foto de su cuerpo y cortan la cara. Hay gente que quiere ir al grano y se ponen como nombre “Casa sola”.

En la aplicación no es necesario enviar solicitudes de amistad, te puede escribir cualquier persona que tenga una cuenta. Y cuando tú accedes, estás mostrando tu ubicación y a cuántos pies de distancia estás.

Por lo general, usas la aplicación cuando estás aburrido, cuando no hay plan. Entonces, al activarla te llegan mensajes de todo tipo de hombres y desde todo tipo de lugares. Así como te pueden escribir invitándote a Bocagrande, te pueden citar para que vayas a la Cárcel de Ternera. Ya es elección tuya ir o no.

¿Con qué cosas te encuentras en Grindr?

Hay muchas personas que cobran y como la aplicación está en contra de la prostitución, restringe a los usuarios que se ponen como nombre “escort”, pero aún así, “los cartageneros son maliciosos, usan un emoji de diamante, que significa que están disponibles para cobrar por sexo. A todo el que tú le veas un diamante en el nombre es porque cobra”, contó Peñaloza.

“Hay venta de popper, venta de juguetes sexuales, lencería. Algunos perfiles no están buscando sexo, solo entran para vender sus drogas o productos. Yo me he encontrado con promociones que mandan de cadenas de difusión ofreciéndome habitaciones económicas, como si fuera una especie de motel, pero clandestino”.

Algunos jóvenes instalan la aplicación, y se dan una vuelta por el Centro para ver qué les sale, a ver si cuentan con la suerte de pescar a algún extranjero. Un gran porcentaje de los que usan la aplicación son personas de otro país, o de otras ciudades que quieren conocer la ciudad y tener sexo.