Aproximadamente 30 chivas turísticas funcionan en Cartagena, cuyos propietarios y trabajadores han sentido con dureza el impacto de la pandemia por el COVID-19 y algunos incluso se han declarado en quiebra.

Este pequeño gremio económico ha sido uno de los más afectados con las restricciones, pues sus ingresos dependen exclusivamente del turismo y aparte el horario autorizado actualmente no los beneficia, ya que solo pueden ofrecer sus servicios hasta las 6 de la tarde.

Las personas que dependen de esta actividad económica esperan que a partir del 1 de julio, cuando la Alcaldía dé a conocer el nuevo decreto, les permitan operar hasta las 9 de la noche.

“No hemos podido trabajar como queremos y lógicamente eso empobrece a esa persona que tiene un vehículo, que lo maneja, que lo cuida o es agente operativo. El tema del horario nos ha limitado mucho porque la gente tiene la costumbre de hacer los paseos en la noche, porque son más agradables, pero solo podemos trabajar hasta las 6 p. m. Hay tours didácticos en las mañanas en donde se visitan sitios históricos, pero de noche es más divertido por el ambiente y por la belleza de la ciudad. Desafortunadamente vamos para un año y medio sin realizar esos paseos”, expresó Juan Carlos Pérez, integrante de la Asociación de Propietarios de Transporte Turístico en Chivas de Cartagena, Asochivascar.

Este sector se siente en desventaja con otros que sí cuentan con un horario más amplío de cierre como el gastronómico, el cual puede abrir hasta las 8 p. m.

Los empresarios cuentan que sus vehículos cumplen con todos los protocolos de bioseguridad, pues no brindan alimentos ni licor, y no permiten los grupos musicales en vivo, aparte el uso del tapabocas es obligatorio y el aforo no supera el 50 por ciento. A los turistas solo los acompaña en la chiva el conductor y un guía animador.

Las chivas turísticas tienen capacidad para a 60 personas, sin embargo por el COVID solo asisten a cada paseo unas 30.